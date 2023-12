Iλινόις: Στα δικαστήρια οι γονείς 8χρονου αγοριού που πέθανε, «σκελετωμένο» και ξυλοκοπημένο

Τώρα ο πατέρας του 8χρονου Navin Jones αντιμετωπίζει έως και ισόβια κάθειρξη αν καταδικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού καθώς η μητέρα του έχει ήδη δηλώσει ένοχη για το αποτρόπαιο έγκλημα, ενώ συμφώνησε να καταθέσει εναντίον του πατέρα του αγοριού.

Το αγοράκι ζύγιζε μόλις 30 κιλά και βρέθηκε σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο που ήταν γεμάτο ούρα και περιττώματα, ενώ είχε σημάδια σωματικής κακοποίησης στο πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα πόδια του.

Όταν έφτασε η αστυνομία στο σπίτι του 8χρονου βρήκε ένα σημείωμα στο υπνοδωμάτιό του που έγραφε: «Μην δίνετε στον Navin φαγητό ή ποτό. Μην τον αφήσετε να βγει από το δωμάτιο. Έχει ό,τι χρειάζεται μέχρι να ξυπνήσω».

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το δωμάτιο του αγοριού ήταν αηδιαστικό και άθλιο, με μόνο ένα κρεβάτι και ένα παιχνίδι, ενώ το υπόλοιπο σπίτι στη ήταν «καλά επιπλωμένο» με ένα πλήρως εξοπλισμένο ψυγείο και ντουλάπι τροφίμων.

Το υλικό από κάμερα σώματος αστυνομικού κατέγραψε την στιγμή της άφιξης των αρχών στο οίκημα που είχε μετατραπεί σε κόλαση για το 8χρονο αγόρι, μετά από κλήση της μητέρας του αγοριού που ανέφερε ότι το παιδί δεν ανταποκρίνονταν.

SPECIAL REPORT SUNDAY: For nearly two years, we've followed the tragic case of 8-year-old Navin Jones.

Tonight on WMBD at 10 p.m., we'll show you the police response immediately after his death and what they found suspicious, landing both parents behind bars. pic.twitter.com/9jdm5dZlFt