Ίλον Μασκ: Απέκτησε δική του πόλη στο Τέξας με το όνομα Starbase - Real.gr

Η έδρα της εταιρείας πυραύλων SpaceX του Έλον Μασκ στο Νότιο Τέξας είναι πλέον μια επίσημη πόλη με το γαλαξιακό όνομα «Starbase».

Η ψηφοφορία του Σαββάτου για την επίσημη οργάνωση της Starbase ως πόλη εγκρίθηκε με μεγάλη διαφορά από τη μικρή ομάδα ψηφοφόρων που ζουν εκεί και είναι κυρίως υπάλληλοι του Μασκ στη SpaceX. Με την καταμέτρηση όλων των ψήφων, ο απολογισμός ήταν 212 υπέρ έναντι 6 κατά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε στο διαδίκτυο το εκλογικό τμήμα της κομητείας Κάμερον.

Ο Μασκ πανηγύρισε με μια ανάρτηση στην κοινωνική του πλατφόρμα, X, λέγοντας ότι είναι «τώρα μια πραγματική πόλη!».

Η Starbase είναι η εγκατάσταση και ο χώρος εκτόξευσης για το πρόγραμμα πυραύλων της SpaceX που έχει συμβόλαιο με το υπουργείο Άμυνας και τη NASA, το οποίο ελπίζει να στείλει αστροναύτες πίσω στο φεγγάρι και κάποια μέρα στον Άρη.

Ο Μασκ έθεσε για πρώτη φορά την ιδέα της Starbase το 2021 και η έγκριση της νέας πόλης ήταν σχεδόν βέβαιη. Από τους 283 ψηφοφόρους που έχουν δικαίωμα ψήφου στην περιοχή, οι περισσότεροι πιστεύεται ότι είναι εργαζόμενοι της Starbase.

Η εκλογική νίκη ήταν προσωπική για τον Μασκ. Η δημοτικότητα του δισεκατομμυριούχου έχει μειωθεί από τότε που έγινε το δημόσιο πρόσωπο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο με το αλυσοπρίονο έφερε σε πέρας τις περικοπές θέσεων εργασίας και δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους, ενώ τα κέρδη της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla έχουν πέσει κατακόρυφα.

Η SpaceX έχει γενικά λάβει ευρεία υποστήριξη από τους τοπικούς αξιωματούχους για τις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις της στην περιοχή.

Αλλά η δημιουργία μιας επίσημης πόλης της εταιρείας έχει επίσης προσελκύσει επικριτές που ανησυχούν ότι θα επεκτείνει τον προσωπικό έλεγχο του Μασκ στην περιοχή, με πιθανή εξουσία να κλείσει μια δημοφιλή παραλία και ένα κρατικό πάρκο για τις εκτοξεύσεις.

Οι προσπάθειες που συνοδεύουν την ψηφοφορία της πόλης περιλαμβάνουν νομοσχέδια στο πολιτειακό νομοθετικό σώμα για τη μετατόπιση αυτής της εξουσίας από την κομητεία στον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο της νέας πόλης.

Όλα αυτά τα μέτρα έρχονται καθώς η SpaceX ζητά από τις ομοσπονδιακές αρχές την άδεια να αυξήσει τον αριθμό των εκτοξεύσεων στο Νότιο Τέξας από πέντε σε 25 ετησίως.

🚨 JUST IN: The people of Boca Chica, Texas have officially voted to reincorporate as STARBASE, Texas

HUGE win for American space exploration.

Congratulations @SpaceX! 🇺🇸🚀 pic.twitter.com/pJF2QxUWlM

— Nick Sortor (@nicksortor) May 4, 2025