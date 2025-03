Ίλον Μασκ: Καλεί τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ - Real.gr

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ τάχθηκε υπέρ της εξόδου των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Ταυτόχρονα το «δεξί χέρι» του Αμερικανού Προέδρου εκτόξευσε μία έμμεση απειλή εναντίον του Κιέβου αφού ανέφερε ότι η πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία θα κατέρρεε εάν εκείνος επέλεγε να απενεργοποιήσει το σύστημα διαδικτύου του, το Starlink, το οποίο παρέχει δορυφορικά ίντερνετ στους Ουκρανούς.

Ο Μασκ απάντησε σε ανάρτηση στο «Χ» που έλεγε «βγείτε από το ΝΑΤΟ τώρα». «Πραγματικά θα έπρεπε (σ.σ. να βγούμε από το ΝΑΤΟ). Δεν έχει νόημα να πληρώνει η Αμερική για την άμυνα της Ευρώπης», έγραψε στο Χ ο δισεκατομμυριούχος.

We really should.

Doesn’t make sense for America to pay for the defense of Europe. https://t.co/jXs6yNA8Re

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025