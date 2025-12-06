Ίλον Μασκ: Οργισμένη αντίδραση για την επιβολή προστίμου στο Χ από την ΕΕ - Real.gr

Την οργή του Ίλον Μασκ προκάλεσε η επιβολή προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X για παραβίαση μιας σειράς κανόνων διαφάνειας, ο οποίος προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στοχοποιώντας τους κορυφαίους αξιωματούχους που βρίσκονται πίσω από την τιμωρία.

«Η “ΕΕ” επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στην πλατφόρμα, αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι που είναι ακόμη πιο τρελό!», έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla στο X. «Επομένως, θα είναι λογικό να στρέψουμε την απάντησή μας όχι μόνο προς την ΕΕ, αλλά και προς τα άτομα που προέβησαν σ’ αυτή την ενέργεια εναντίον μου».

The “EU” imposed this crazy fine not just on @X, but also on me personally, which is even more insane! Therefore, it would seem appropriate to apply our response not just to the EU, but also to the individuals who took this action against me. https://t.co/n2LE0eZiI7 — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2025

Το ξέσπασμα του δισεκατομμυριούχου οφείλεται στην επιβολή προστίμου 120 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή (5/12) στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Μασκ για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που υποχρεούται να τηρεί ως μια μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ (DSA), του εμβληματικού νόμου περί εποπτείας περιεχομένου της Ένωσης.

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ δήλωσε ότι η λειτουργία μπλε σήματος επαλήθευσης της πλατφόρμας ήταν παραπλανητική, αφού άλλαξε από λειτουργία που υποδηλώνει επαληθευμένους χρήστες σε λειτουργία επί πληρωμή. Ανέφερε επίσης ότι η διαφημιστική βιβλιοθήκη του X στερείται διαφάνειας και ότι δεν παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα για τους ερευνητές.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρένιερ, δήλωσε ότι το πρόστιμο επιβάλλεται «για παράβαση που διέπραξε το X» αλλά «απευθύνεται σε ολόκληρη την εταιρική δομή».

«Οι woke Στάζι επίτροποι της ΕΕ θα καταλάβουν πολύ καλά την έννοια του Φαινόμενου Στρέιζαντ»», δήλωσε ο Μασκ εξοργισμένος.

Το «Φαινόμενο Στράιζαντ» αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου μια προσπάθεια να λογοκριθεί ή να αποσυρθεί μια πληροφορία από τη δημόσια σφαίρα έχει ως αποτέλεσμα τη ακόμη μεγαλύτερη διάδοσή της.

Ο Μασκ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα αντιδράσει στην κύρωση που επιβλήθηκε στο Χ ή ποια άτομα θα βρεθούν στο στόχαστρο. Ακολούθησε όμως μια άλλη ανάρτηση στο Χ λέγοντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να «καταργηθεί».

Το πρόστιμο στην κοινωνική πλατφόρμα και τον ιδιοκτήτη της έχει ήδη προκαλέσει έντονη κριτική από την Ουάσινγκτον, με Αμερικανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν την κίνηση της Ένωσης ως επίθεση στα ευρύτερα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι οι αμερικανικές εταιρείες έχουν στοχοποιηθεί.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επέκρινε το πρόστιμο όταν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες. «Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου και όχι να επιτίθεται σε αμερικανικές εταιρείες», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε για τις παρατηρήσεις του Βανς, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χέννα Βιρκούνεν, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ο DSA δεν έχει να κάνει με λογοκρισία, αυτή η απόφαση αφορά τη διαφάνεια του X».

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε ότι το πρόστιμο «δεν είναι απλώς μια επίθεση στο X, είναι μια επίθεση σε όλες τις αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες και στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις. Οι μέρες της λογοκρισίας των Αμερικανών στο διαδίκτυο έχουν τελειώσει».

The European Commission’s $140 million fine isn’t just an attack on @X, it’s an attack on all American tech platforms and the American people by foreign governments. The days of censoring Americans online are over. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 5, 2025

Ο απεσταλμένος του Τραμπ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, καταδίκασε επίσης την τιμωρία: «Το υπερβολικό πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ είναι αποτέλεσμα της κανονιστικής υπέρβασης της ΕΕ που στοχεύει στην αμερικανική καινοτομία», έγραψε ο Πάζντερ στο X.

Η κίνηση αυτή προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο έντασης στην τεταμένη σχέση της ΕΕ με την κυβέρνηση Τραμπ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλεί να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στην ΕΕ αν συνεχίσει να τιμωρεί τους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες. Το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο τεταμένων εμπορικών συνομιλιών τους τελευταίους μήνες, με τις ΗΠΑ να πιέζουν τις Βρυξέλλες να καταργήσουν τον DSA, όπως και άλλα ρυθμιστικά μέτρα.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί που συγκλίνουν με την ατζέντα των ΗΠΑ συμμετείχαν στην κριτική. «Κανείς δεν σας εξέλεξε. Δεν εκπροσωπείτε κανέναν. Είστε ένας ολοκληρωτικός θεσμός και δεν μπορείτε καν να γράψετε τις λέξεις ελευθερία του λόγου. Δεν πρέπει να δεχτούμε την επιβολή προστίμου στο Χ, αλλά πρέπει να καταργήσουμε την Επιτροπή», έγραψε σε ανάρτησή του ο ακροδεξιός Ολλανδός πολιτικός, Γκέερτ Βίλντερς.

Πηγή: POLITICO, ΕΡΤ