Ίλον Μασκ: Ποστάρει στα ελληνικά και προκαλεί χαμό στο Twitter

Μια αινιγματική ανάρτηση στα ελληνικά ήταν η αφορμή για να τραβήξει για μια ακόμη φορά τα βλέμματα πάνω του ο Ίλον Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας πόσταρε μια λιτή και αινιγματική ανάρτηση γραμμένη στα ελληνικά. Συγκεκριμένα έγραψε απλώς «διαλεκτική» και το αποτέλεσμα ήταν να προκαλέσει σωρεία σχολίων από τους χρήστες του Twitter, με τους περισσότερους να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί.

Ήδη η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει σχεδόν 70.000 likes και περισσότερα από 9.000 σχόλια.

διαλεκτική — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2022

Σημειώνεται ότι η λέξη «διαλεκτική» προέρχεται από το «διαλέγομαι», που σημαίνει διεξάγω συζήτηση. Στην αρχαιότητα εννοούσαν την τέχνη του να φτάνει κανείς στην αλήθεια μέσω της σύγκρουσης αντίθετων απόψεων, ειδικότερα στην αρχική τέχνη του «διαλέγεσθαι» με ερωτήσεις και στη συνέχεια αποκρίσεις. Λέγεται ότι ο πρώτος που δημιούργησε και εξάσκησε την τέχνη αυτή ήταν ο Ζήνων ο Ελεάτης, την οποία στη συνέχεια ανέπτυξε ο Πλάτωνας.

Ορισμένα από τα σχόλια των χρηστών:

Plato wouldn’t ever imagine that a couple thousand years later the FBI would be doing a background check on his writings… — Dimitris Delipaltas (@Darkest_Star4) October 25, 2022

«Ο Πλάτωνας δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι μερικές χιλιάδες χρόνια αργότερα το FBI θα έκανε έλεγχο στα γραπτά του…».

Τρέλανε μας γίγαντα ?????? — Thanos Marinis (@ThMarinis) October 25, 2022

Διαλεκτική; Fancy the word? or learning Greek? Έχουμε μια φράση εδω: "Μιλας με γρίφους γέροντα" ?? — George Linardis (@FreakingCode) October 25, 2022

My Greek Brother ???? ancient but with real deep meaning this word :) — Voice of Faith (@KaravelidisI) October 25, 2022

«Έλληνα αδερφέ μου. Aρχαία αλλά με πραγματικά βαθύ νόημα αυτή η λέξη».

a good definition should be the goal of social media. I think that is what he is getting at. — Robert C Jefferson (@bobjefferson102) October 25, 2022

«Ένας καλός ορισμός θα πρέπει να είναι ο στόχος των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Νομίζω ότι σε αυτό θέλει να καταλήξει», ανέφερε χρήστης.

For non greeks: "διαλεκτικη" (dialectical method) means a conversation between two (or more) different points of view to find common ground(or the truth) through reasoned argumentation. I suppose to resolve the Ukraine-Russia crisis — Dimitris Moutsatsos (@ugh82) October 25, 2022

«Για τους μη Έλληνες: "διαλεκτική" (μέθοδος) σημαίνει συζήτηση μεταξύ δύο (ή περισσότερων) διαφορετικών απόψεων για την εξεύρεση κοινού εδάφους (ή της αλήθειας) μέσω λογικής επιχειρηματολογίας. Υποθέτω ότι για την επίλυση της κρίσης Ουκρανίας-Ρωσίας».

Very well, you have my attention — George Alexopoulos (@GPrime85) October 25, 2022

«Πολύ ωραία. Έχεις την προσοχή μου».