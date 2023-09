Ιλον Μασκ: Στα σύνορα Τέξας-Μεξικού για να παρουσιάσει την κατάσταση στην περιοχή «χωρίς φίλτρα»

Ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που φτάνουν στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ –κυρίως στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας και στις μεθοριακές πόλεις Ελ Πάσο και Ιγκλ Πας του Τέξας— είναι ιδιαίτερα υψηλός τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Μασκ επισκέφθηκε το Ιγκλ Πας, όπου εκατοντάδες μετανάστες διασχίζουν τον ποταμό Ρίο Γκράντε κοντά στη σιδηροδρομική γέφυρα του Ιγκλ Πας, αψηφώντας το συρματόπλεγμα που έχει τοποθετηθεί κατά μήκος των όχθεων του ποταμού από την Εθνοφρουρά του Τέξας.

