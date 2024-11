Ίλον Μασκ: «Απαρχαιωμένα τα μαχητικά αεροσκάφη, να αντικατασταθούν με drones»

Ο Ίλον Μασκ εναντιώθηκε ειδικότερα στη χρήση F-35 της αμερικανικής εταιρίας Lockheed Martin το οποίο θεωρείται η ναυαρχίδα των αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται το 2015.

«Εν τω μεταξύ, έχεις ανόητους που κατασκευάζουν ακόμη μαχητικά αεροσκάφη με πιλότους όπως το F-35», δήλωσε την Κυριακή δημοσιεύοντας ένα βίντεο που παρουσιάζει σε σχηματισμό εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη λίγες δεκάδες μέτρα ψηλά.

Το F-35, το λεγόμενο αόρατο αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, αποτέλεσε πρόσφατα το προϊόν για το οποίο υπογράφηκαν συμβόλαια πώλησης προς τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Γερμανία.

Οι επικριτές του επικαλούνται συχνά την ιδιαίτερα περίπλοκη κατασκευή του, κυρίως λόγω του σχεδιασμού των προγραμμάτων πληροφορικής, και το πολύ υψηλό λειτουργικό του κόστος.

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 ??? ??

