Ιμάμογλου: «Πραξικόπημα η σύλληψή του» καταγγέλει η αντιπολίτευση - Υπό κράτηση για 4 ημέρες - Real.gr

Ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και οι άλλοι συλληφθέντες θα παραμείνουν υπό αστυνομική κράτηση για 4 ημέρες, αναφέρει ο ανταποκριτής του πρακτορείου APA στην Κωνσταντινούπολη επικαλούμενος το CNN TÜRK.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο κυριότερος αντίπαλος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία το πρωί, έπειτα από θεαματική επιχείρηση στο σπίτι του, λίγα 24ωρα προτού ονομαστεί υποψήφιος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την προεδρία στις επόμενες εκλογές.

Ο Ιμάμογλου, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κράτησή του, σημείωσε ότι ο τουρκικός λαός θα δώσει την απαραίτητη απάντηση στα «ψέματα, τις συνωμοσίες και τις παγίδες» εναντίον του. Ο Ιμάμογλου μοιράστηκε το χειρόγραφο μήνυμα στον λογαριασμό του στο X λίγες ώρες μετά την προφυλάκισή του.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι αντιμέτωπος με πολύ βαριές κατηγορίες, στο πλαίσιο δυο διακριτών ερευνών για διαφθορά και υποστήριξη της «τρομοκρατίας».

Σε βίντεο που ανήρτησε ο Ιμάμογλου στο Χ και εμφανίζεται την ώρα που βάζει τη γραβάτα του προτού τον συλλάβουν οι αστυνομικοί, αναφέρει:

«Μιλάω με λύπη. Μια χούφτα μυαλά, που προσπάθησαν να σφετεριστούν τη θέληση του έθνους μας, χρησιμοποίησαν τους αγαπητούς μου αστυνομικούς ως όργανο για αυτό το κακό και έστειλαν εκατοντάδες αστυνομικούς στην πόρτα του εκπροσώπου 16 εκατομμυρίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη τυραννία, αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν θα τα παρατήσω.

Σας αγαπώ όλους πολύ, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο έθνος μου. Να ξέρει ολόκληρο το έθνος ότι θα σταθώ όρθιος. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι εναντίον αυτού του ατόμου και του μυαλού του που χρησιμοποιεί όλη αυτή τη διαδικασία ως μηχανισμό».

