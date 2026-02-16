Ιμάμογλου: Στο εδώλιο ξανά για το «πλαστό» πτυχίο – «Θα τρέχουν σαν τα ποντίκια» διαμηνύει στους διώκτες του - Real.gr

Quantcast
Ιμάμογλου: Στο εδώλιο ξανά για το «πλαστό» πτυχίο – «Θα τρέχουν σαν τα ποντίκια» διαμηνύει στους διώκτες του

13:30, 16/02/2026
ΠΗΓΗ: EPA/ERDEM SAHIN

Ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) για την προεδρία της Τουρκίας Εκρέμ Ιμάμογλου εμφανίστηκε εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου στην υπόθεση που αφορά την κατηγορία περί «πλαστογραφίας επίσημων εγγράφων», μετά την ακύρωση πανεπιστημιακού διπλώματος που είχε λάβει πριν από 31 χρόνια.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατά την κατάθεσή του προειδοποίησε ότι όσοι τον στοχοποιούν «θα τρέχουν σαν τα ποντίκια», βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«TRT, Anadolu, ανυπόληπτοι και άνευ προσωπικότητας πληρωμένοι εκτελεστές εντός δημοσιογραφικών οργανισμών… Σύντομα θα τους δείτε να τρέχουν σαν τα ποντίκια», δήλωσε ενώπιον του δικαστή σήμερα.

Η υπόθεση αφορά στην απόφαση του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, το οποίο στις 18 Μαρτίου 2025 ακύρωσε το πτυχίο του Ιμάμογλου επικαλούμενο «προφανές σφάλμα» και «ακυρότητα» αναφορικά με τη μετεγγραφή του από «πανεπιστήμιο» στην κατεχόμενη Κύπρο. Δεν κινήθηκε ωστόσο νομική διαδικασία σε βάρος άλλων φοιτητών της ίδιας περιόδου.

Υπεράσπιση με πολιτικές αιχμές

Στην απολογία του, ο Ιμάμογλου άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «κατηγορητήριο γεμάτο ψέματα και συκοφαντίες» και για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν αφορά το πανεπιστημιακό δίπλωμα, αλλά αποτελεί πολιτική στοχοποίηση, αποδίδοντας τη δίωξη στο «φόβο της εξουσίας απέναντι στην εκλογική του απήχηση» και επειδή θεωρείται πιθανός αντίπαλος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Έκανε λόγο για «απόπειρα πολιτικού πραξικοπήματος της 19ης Μαρτίου», υποστηρίζοντας ότι το κόστος για τη χώρα ξεπέρασε τα 250 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, κατηγόρησε το προεδρικό σύστημα ότι έχει συγκεντρώσει υπερβολικές εξουσίες σε ένα πρόσωπο, κάνοντας λόγο για «υπαρξιακή απειλή» για τη δημοκρατία.

Ο Ιμάμογλου καταφέρθηκε και εναντίον των δικαστικών λειτουργών, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία είναι «απολύτως πολιτική» και ότι στόχος είναι ο ίδιος και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Προειδοποίησε ότι «η κάλπη θα έρθει» και ότι όσοι ευθύνονται για «παράνομες πράξεις» θα λογοδοτήσουν.

Ο κρατούμενος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης εμφανίστηκε για τέταρτη φορά σήμερα ενώπιον του δικαστή σχετικά με την υπόθεση του διπλώματός του. Με απόφαση του δικαστή, η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Ιουλίου.

