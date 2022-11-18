Ίμβρος: Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο νησί - Βίντεο

Συναγερμός στην Ίμβρο.
Μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο νησί της Ίμβρου.
Όπως μεταδίδει το Mega, ο δήμαρχος του νησιού υποστηρίζει ότι η φωτιά ξεκίνησε από τέσσερα σημεία κάνοντας λόγο για εμπρησμό.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι.
Bütün yetkililere sesleniyorum. Elestirsek k?zars?n?z, bir sey istesek olmaz dersiniz. Bak?n bu kaç?nc?. Gökçeada yan?yor, Gökçeada yan?yor. Sert lodosu f?rsat bilen hainler dört farkl? noktadan atese verdiler. Yeter art?k…! pic.twitter.com/Qrtcia5IbQ— ünal çetin (@unalhoca17) November 18, 2022
Gökçeada yang?n?nda atesler ormanl?k bölgeye yaklast?. Itfaiye belediye tüm kamu ekipleri zor sartlarda çal?s?yor.#Gökçeada#GökçeadaYang?n#Yang?npic.twitter.com/YMWa0aVyiD— Çanakkale Haber (@canakkalehaberi) November 18, 2022