Ίμβρος: Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο νησί - Βίντεο

Bütün yetkililere sesleniyorum. Elestirsek k?zars?n?z, bir sey istesek olmaz dersiniz. Bak?n bu kaç?nc?. Gökçeada yan?yor, Gökçeada yan?yor. Sert lodosu f?rsat bilen hainler dört farkl? noktadan atese verdiler. Yeter art?k…! pic.twitter.com/Qrtcia5IbQ