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Ίμβρος: Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο νησί - Βίντεο

20:54 ενημερώθηκε σήμερα μισή ώρα πριν

Συναγερμός στην Ίμβρο.

Μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο νησί της Ίμβρου.

Όπως μεταδίδει το Mega, ο δήμαρχος του νησιού υποστηρίζει ότι η φωτιά ξεκίνησε από τέσσερα σημεία κάνοντας λόγο για εμπρησμό.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι.

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