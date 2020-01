«Ημέρα της Αυστραλίας» στη σκιά της τραγωδίας των πυρκαγιών - Αντιδράσεις και πορείες στήριξης στους γηγενείς Αυστραλούς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

Ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον δήλωσε ότι η Ημέρα της Αυστραλίας είναι μια ημέρα για να θυμάται κανείς την Ιστορία της χώρας. «Και όπως θυμηθήκαμε πολύ πρόσφατα, ιστορίες για ξηρασίες, πυρκαγιές και προσαρμογή στις πολλές προκλήσεις που ενέχει η ζωή σε μια μεγάλη ήπειρο», δήλωσε ο Μόρισον στο μήνυμά του.

Η Ημέρα της Αυστραλίας σηματοδοτεί την άφιξη το 1788 του «Πρώτου Στόλου» βρετανικών πλοίων στο Σίδνεϊ Κόουβ. Οι γηγενείς Αυστραλοί θέλουν να καταργηθεί η συγκεκριμένη ημέρα αλλά ο πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί να υπερασπιστεί την ημερομηνία της γιορτής.

Thousands are marching in 'Invasion Day' rallies across Australia right now #AlwaysWasAlwaysWillBe#AustraliaDay#InvasionDayhttps://t.co/oaMYGBRCMQpic.twitter.com/4K7Hyp9hmX