Ινδία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα στη Σριναγκάρ του Κασμίρ - Real.gr

Ινδία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα στη Σριναγκάρ του Κασμίρ

23:09, 14/11/2025
Υπάρχουν φόβοι για νεκρούς.

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σριναγκάρ του ινδικού Κασμίρ αργά το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε ένας ντόπιος αστυνομικός.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, είπε η πηγή αυτή, εκφράζοντας φόβους ότι θα υπάρχουν θύματα.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα από την πυρκαγιά στο κτίριο. Τα αίτια της έκρηξης δεν είναι προς το παρόν σαφή.

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε τρομοκρατική επίθεση.

