Ινδία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα στη Σριναγκάρ του Κασμίρ - Real.gr

Υπάρχουν φόβοι για νεκρούς.

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σριναγκάρ του ινδικού Κασμίρ αργά το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε ένας ντόπιος αστυνομικός.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, είπε η πηγή αυτή, εκφράζοντας φόβους ότι θα υπάρχουν θύματα.

🚨 🚨🚨 Massive accidental blast at Srinagar’s Nowgam Police Station. 2,900kg of seized ammonium nitrate from a JeM terror bust went boom during forensic checks. 8+ injured, vehicles torched, but no terror angle. J&K Police leading the charge on this “white-collar” plot. Stay… pic.twitter.com/eB84bJR19T — Surajmal (@surajmal94) November 14, 2025

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα από την πυρκαγιά στο κτίριο. Τα αίτια της έκρηξης δεν είναι προς το παρόν σαφή.

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε τρομοκρατική επίθεση.