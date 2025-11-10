Ινδία: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Αναφορές για οκτώ νεκρούς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.
Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.
Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.
Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτουκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.
Δείτε το βίντεο:
Massive BOMB BLAST outside Red Fort in Delhi: Several dead, India on high Alert | SEE VISUALS
Multiple cars blasted at metro station, terrorist attack suspected. pic.twitter.com/n12dpEA5Ou
— The Tatva (@thetatvaindia) November 10, 2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ