Ινδία: Έξι νεκροί, περίπου 80 τραυματίες σε ποδοπάτημα στη διάρκεια τελετής σε ναό - Real.gr

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Γκόα, στη νοτιοδυτική Ινδία, στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες πιστοί για θρησκευτική τελετή, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Έξι άνθρωποι πέθαναν προτού ακόμη διακομισθούν στο νοσοκομείο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου, ο Πράμοντ Σαουάντ, εκφράζοντας τη «βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό ποδοπάτημα» που σημειώθηκε στον ναό Λαϊράι Ντεβί, στο χωριό Σιργκάο.

Το ποδοπάτημα συνέβη χθες, Παρασκευή, το βράδυ ενώ πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για το Λαϊράι Ζάτρα, σημαντική ινδουιστική γιορτή, στο χωριό Σιργκάο του κρατιδίου Γκόα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του Γκόα Βισουατζίτ Ράνε, «περίπου 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν», εκ των οποίων «πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, υπό αναπνευστική υποστήριξη». Οι άλλοι λαμβάνουν φροντίδα σε ειδική μονάδα επειγόντων που δημιουργήθηκε μετά το περιστατικό.

Το γραφείο του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι απέστειλε «συλλυπητήρια σε αυτούς που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα».

