Ινδία: Φορτηγό έπεσε σε πλήθος σε θρησκευτική γιορτή – Τουλάχιστον 8 νεκροί - Βίντεο - Real.gr

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σε μια πομπή κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτασμών προς τιμήν του θεού της σοφίας, των τεχνών και των γραμμάτων, Γκανέσα σε ένα χωριό στην περιοχή Χασάν της Ινδίας το βράδυ της Παρασκευής (12/9).

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλούνται τοπικά ΜΜΕ, το τραγικό συμβάν συνέβη γύρω στις 8:45 μ.μ. (τοπική ώρα) στο χωριό Μοσάλε Χοσαχάλι κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας των εορτασμών του Γκανέσα Τσατούρτι.

«Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι νεαρά αγόρια», ανέφεραν οι πηγές. Μάρτυρες ανέφεραν ότι το φορτηγό, το οποίο έπεσε πάνω σε πιστούς που συμμετείχαν σε μια τελετή βύθισης του ειδώλου του Γκανέσα προερχόταν από το Αρακαλαγκούντου.

Το φορτηγό προσπάθησε να αποφύγει μια μοτοσικλέτα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο οδηγός, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, τέθηκε υπό κράτηση, ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Χασάν, Μοχάμεντ Σουτζέτα.

In a tragic accident in Hassan, Karnataka, eight people were killed & several injured when a tanker lost control and ran over a crowd gathered on one side of the highway, while vehicles continued on the other. Prayers for the deceased and injured. pic.twitter.com/56qH6hDtOD — Mohammed Zubair (@zoo_bear) September 12, 2025

Όπως προσέθεσε ο ίδιος πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους ακαριαία και άλλα τρία υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Από τους 25 τραυματίες, οι 18 εισήχθησαν στο Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών του Χασάν (HIMS) και οι υπόλοιποι επτά σε διάφορα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Ο πρωθυπουργός της Καρνατάκα, Σινταραμάια, σε ανάρτησή του στο Χ εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη» για την τραγωδία και ανακοίνωσε αποζημίωση 500.000 ρουπίες στις οικογένειες των θυμάτων.

«Είναι βαθιά λυπηρό να μαθαίνω την είδηση ότι αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με μια πομπή προς τιμήν του Γκανέσα στο Χασάν. Προσεύχομαι οι ψυχές των νεκρών να βρουν γαλήνη και οι τραυματίες να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Εκ μέρους της κυβέρνησης, θα δοθεί αποζημίωση 500.000 ρουπίες σε κάθε οικογένεια των θυμάτων. Η κυβέρνηση θα αναλάβει επίσης τα ιατρικά έξοδα για τη θεραπεία των τραυματιών του ατυχήματος. Είναι μια βαθιά οδυνηρή στιγμή. Ας σταθούμε όλοι στο πλευρό των οικογενειών που έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», προσέθεσε..

Με πληροφορίες από NDTV, Indiatoday, Indiatvnews