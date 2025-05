Ινδία και Πακιστάν ανταλλάσσουν πλήγματα - Τουλάχιστον 8 νεκροί σε πακιστανικό έδαφος - Real.gr

Η Ινδία εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα σε περιοχές του πακιστανικού εδάφους τη νύχτα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, σύμφωνα με πακιστανικές αρχές.

Το Νέο Δελχί υποστηρίζει πως στόχευσε υποδομές που χρησιμοποιούνται από μαχητές για την οργάνωση τρομοκρατικών επιθέσεων.

Η επίθεση σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο πυρηνικά εξοπλισμένων χωρών, στον απόηχο της πολύνεκρης επίθεσης του περασμένου μήνα στην ινδική πλευρά του Κασμίρ, την οποία η Ινδία απέδωσε σε ένοπλους υποστηριζόμενους από το Πακιστάν – κάτι που το Ισλαμαμπάντ αρνείται κατηγορηματικά.

Shameless India strike missiles in the darkness of Night in many cities in pakistan 🇵🇰 including bahawalpur #Bahawalpur #IndiaPakistanTensions #Pakistan pic.twitter.com/E22f8nEyec

— Syed Abuzar NaQvi ✩ (@iam_royalblood5) May 6, 2025