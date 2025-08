Ινδία: Καταστροφική πλημμύρα «κατάπιε» χωριό - Τέσσερις νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η επιχείρηση διάσωσης δεκάδων ανθρώπων που εκτιμάται πως έχουν παγιδευτεί στα ερείπια που άφησαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες στο βόρειο ινδικό κρατίδιο Ουταραχάντ. Μέχρι τώρα τουλάχιστον 190 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ 4 έχουν βρεθεί νεκροί.

Οι αιφνίδιες πλημμύρες προκλήθηκαν από την καταρρακτώδη βροχή που δημιούργησε υπερχείλιση του ποταμού Κιρ Γκάνγκα την Τρίτη (5/8), στέλνοντας τόνους λάσπης και νερού προς τις κατοικημένες περιοχές. Δραματικά βίντεο από την καταστροφή δείχνουν ένα γιγαντιαίο όγκο νερού να εισβάλει στην περιοχή, γκρεμίζοντας κτίρια στο πέρασμά του, στο χωριό Νταράλι.

Αυτόπτες μάρτυρες που τράβηξαν τα δραματικά πλάνα από ένα κοντινό χωριό ακούγονταν να ουρλιάζουν και να φωνάζουν «τρέξτε, τρέξτε», αλλά δήλωσαν ότι το ξαφνικό κύμα δεν έδωσε στους ανθρώπους την ευκαιρία να απομακρυνθούν. Πιστεύουν πως πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

A cloudburst led to flash floods in the high altitude villages of Dharali in Uttarakhand’s #Uttarkashi district on Tuesday (August 5, 2025) with several houses being damaged or swept away in the raging waters.

📹 Special arrangement pic.twitter.com/fSDIaMKWvc — The Hindu (@the_hindu) August 5, 2025



Ο αρχαίος ναός Καλπκεντάρ έχει σκεπαστεί κι αυτός από λάσπη και εκτιμάται ότι έχει υποστεί ζημιές.

Η λάσπη από τον Κιρ Γκάνγκα έχει φράξει ένα τμήμα του κύριου ποταμού Μπαγκιράθι (Bhagirathi) της περιοχής (ο οποίος καταλήγει στον ιερότερο ποταμό της Ινδίας, τον Γάγγη) και δημιούργησε μια τεχνητή λίμνη, βυθίζοντας τεράστιες εκτάσεις γης, συμπεριλαμβανομένου ενός κυβερνητικού ελικοδρομίου.

Υπάρχει έντονη ανησυχία πως αν αυτό το νερό δεν αποστραγγιστεί γρήγορα, μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τις πόλεις και τα χωριά στα κατώτερο σημείο του ποταμού.

VIDEO | Uttarkashi Cloudburst: Visuals from ground zero in Dharali, where a cloudburst and subsequent mudslide have caused extensive damage to houses, buildings, and infrastructure. Several structures have been reduced to rubble, and the area remains severely affected. Rescue and… pic.twitter.com/H3oB7dBQ2V — Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2025



Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα «συλλυπητήριά του στους ανθρώπους που επλήγησαν από την τραγωδία» με ανάρτησή του στο X.

«Προσεύχομαι για την ευημερία όλων των θυμάτων… Οι ομάδες αρωγής και διάσωσης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Θα αναποδογυρίσουμε κάθε πέτρα για να παρέχουμε βοήθεια στους ανθρώπους», έγραψε.

Νωρίτερα, ο Πρασάντ Άρια (Prashant Arya), ο ανώτερος αξιωματούχος του Ουττάρκασι, δήλωσε ότι η επικοινωνία ήταν ασταθής λόγω της κακής διασύνδεσης στην περιοχή.

«Καθώς πρόκειται για μια κατοικημένη περιοχή με πολλά εστιατόρια και ξενοδοχεία, έχουμε στείλει ομάδες διάσωσης στην περιοχή», πρόσθεσε.

Το Νταράλι είναι τουριστικό σημείο, με πολλά ξενοδοχεία, ξενώνες και εστιατόρια και βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από το Χαρσίλ, δημοφιλή τουριστικό προορισμό που διαθέτει επίσης μια τεράστια βάση του ινδικού στρατού. Κοντά στην περιοχή βρίσκεται επίσης ένα στρατόπεδο της παραστρατιωτικής Ινδο-Τιβετιανής Συνοριακής Αστυνομίας (ITBP).

Προσωπικό και των δύο δυνάμεων έχει φτάσει στο σημείο της καταστροφής. Αξιωματούχοι δήλωσαν πως αξιολογούν την κατάσταση και έχει ζητηθεί από τον κόσμο να μείνει μακριά από το νερό.

PHOTO | Indian Army Intensifies Rescue and Relief Operations in Dharali (Harsil) Cloudburst-Affected Region. The Indian Army has launched a swift and coordinated Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) operation in the wake of a devastating cloudburst near Dharali,… pic.twitter.com/ZcC7ndGU7K — Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2025



Κάποιοι από τους τραυματίες λαμβάνουν περίθαλψη στο στρατόπεδο του στρατού στο Χαρσίλ (Harsil), αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας (IMD) εξέδωσε προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις σε όλο το Ουταρακάντ, ιδίως στις ορεινές περιοχές.