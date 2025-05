Ινδία-Πακιστάν: Ισχυρές εκρήξεις στο αεροδρόμιο της πόλης Τζάμου - Real.gr

Εντείνεται η πολεμική εμπλοκή μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, καθώς σημειώθηκε επίθεση στο αεροδρόμιο Τζαμού από πακιστανικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον ινδικό στρατό.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε το αεροδρόμιο της πόλης Τζάμου, στο ινδικό Κασμίρ, εν μέσω της σύγκρουσης της Ινδίας με το Πακιστάν, όπως έγινε γνωστό από μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη, ενώ σημειώθηκε και μπλακάουτ. Οι εκρήξεις συνεχίζονταν για αρκετή ώρα.

Πηγές του ινδικού στρατού είπαν ότι πιθανότατα επρόκειτο για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε το Πακιστάν στην περιοχή.

—I live in Jammu, but i am so proud of our Army, they will keep us safe!

but my maa is so terrified, but my grandfather chat par kursi daal ke baithe hai pic.twitter.com/RHCldP8lHy

— vedika (@vedikabaisa) May 8, 2025