Ινδία: 24 νεκροί από επίθεση ενόπλων σε ομάδα τουριστών στο Κασμίρ - Real.gr

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον μιας ομάδας τουριστών στο ινδικό Κασμίρ, σκοτώνοντας 24 ανθρώπους, δήλωσαν πολιτικά στελέχη κομμάτων και μια πηγή της αστυνομίας.

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο ινδικό Κασμίρ, σε επίθεση ενόπλων εναντίον μιας ομάδας τουριστών, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να κατονομαστεί.

«Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας του Κασμίρ.

Ινδικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ανέφεραν τουλάχιστον 20 νεκρούς από την επίθεση.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημος αριθμός νεκρών, αλλά οι αρχές έκαναν λόγο για την πιο φονική τέτοια επίθεση στην περιοχή εδώ και χρόνια.

Horrific News from #Kashmir of a major terror attack in Pahalgam with tourists targeted. This at a time when JD Vance in India reminiscent of desperation by terrorists to grab international media. Chilling images. PM has spoken to HM Shah. Prayers. Breaking @themojostory pic.twitter.com/VJcgJzvcMW

— barkha dutt (@BDUTT) April 22, 2025