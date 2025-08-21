Quantcast
Ινδία: Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Μόντι με τον πρόεδρο της Γαλλίας για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή - Real.gr
real player

Ινδία: Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Μόντι με τον πρόεδρο της Γαλλίας για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή

20:00, 21/08/2025
Ινδία: Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Μόντι με τον πρόεδρο της Γαλλίας για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στην πρόσφατη σύνοδο της Ουάσινγκτον καθώς και στην «κατάσταση στη Γάζα».

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν σήμερα τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ειρήνευση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Νέο Δελχί.

«Είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον φίλο μου, τον πρόεδρο Μακρόν» ανέφερε ο Μόντι σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Ανταλλάξαμε απόψεις για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη δυτική Ασία» (σ.σ. Μέση Ανατολή), πρόσθεσε.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στην πρόσφατη σύνοδο της Ουάσινγκτον καθώς και στην «κατάσταση στη Γάζα».

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν επίσης ότι δεσμεύονται να εντείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους, σε μια περίοδο που η Ινδία επιδιώκει να εδραιώσει τους δεσμούς της με άλλες χώρες καθώς οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ επιδεινώνονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς για τα ινδικά προϊόντα από το 25% στο 50%, εάν η Ινδία συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Αυτές οι αγορές επέτρεψαν στην Ινδία να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια αλλά προκάλεσαν την οργή του Τραμπ γιατί συνιστούν μια σημαντική πηγή εσόδων για τη Μόσχα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μόντι και του Μακρόν έγινε την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ συναντούσε στη Μόσχα τον Ρώσο ομόλογό του, τον Σεργκέι Λαβρόφ, με τον οποίο συζήτησαν εμπορικά θέματα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

14:44 21/08
Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

17:39 21/08
Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

21:29 21/08
Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

20:05 21/08
Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

17:45 21/08
Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

16:17 21/08
Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

18:41 21/08
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

19:00 21/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved