Ινδία: Τουλάχιστον 100 νεκροί από ισχυρές βροχές στη χώρα και στο Νεπάλ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την Τετάρτη ύστερα από ασυνήθιστα ισχυρές βροχές που έπληξαν τμήματα της Ινδίας και του Νεπάλ, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε κι άλλες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Η IMD (Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία) προειδοποίησε την Τετάρτη για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με συνθήκες καύσωνα στα δυτικά και καταιγίδες στα ανατολικά και τα κεντρικά της χώρας, μολονότι οι καταρρακτώδεις βροχές συνδέονται με τους μουσώνες, οι οποίοι αρχίζουν τον Ιούνιο.

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που συνδέονται με τις βροχές στο Μπιχάρ τις δύο τελευταίες μέρες, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του ανατολικού αυτού κρατιδίου της Ινδίας.

Στο μεταξύ οι αρχές του πολυπληθέστερου κρατιδίου της χώρας, του Ουτάρ Πραντές, ανακοίνωσαν ότι 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω κεραυνών και περιστατικών που συνδέονται με καταιγίδες.

Today, Cloudburst in Chamoli, Uttarakhand Triggers Flash Floods. India

Heavy rains led to a cloudburst in Nandprayag, Chamoli district, causing flash floods. Chamoli Police reported they’re on the scene and monitoring the situation. pic.twitter.com/0k6pKi9RM6

