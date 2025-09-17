Quantcast
Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από σφοδρές βροχοπτώσεις - Real.gr
real player

Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από σφοδρές βροχοπτώσεις

11:00, 17/09/2025
Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από σφοδρές βροχοπτώσεις

Κατολισθήσεις και σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο ινδικό κρατίδιο των Ιμαλαΐων Ουτάρακαντ στοίχισαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ 16 άλλοι αγνοούνται, μετέδωσαν σήμερα τα ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Οπτικό υλικό δείχνει λασπόνερα να έχουν κατακλύσει χθες την πόλη Σαχαστραντχάρα, στην περιοχή Ντεχραντούν, προκαλώντας καταστροφές σε καταστήματα, δρόμους και κατοικίες και πολίτες να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο.

“Το κατάστημά μου παρασύρθηκε από το νερό”, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ένας κάτοικος που δεν κατονομάστηκε προσθέτοντας ότι ήταν ένα από τα επτά καταστήματα που παρασύρθηκαν από το νερό σε μια αγορά. “Δεν υπάρχουν ίχνη τους”, προσθέτει ο ίδιος.

Χθες Τρίτη αξιωματούχοι ανέσυραν 13 πτώματα από την Ντεχραντούν και από ένα στις περιοχές Πιτοραγκάρ και Ναϊνιτάλ, έγραψε η εφημερίδα Indian Express.

Στο Ουτάρακαντ σημειώνονται συχνά πλημμύρες και κατολισθήσεις, τις οποίες κάποιοι ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή.

Τον Αύγουστο πλημμύρες και ένα κύμα λάσπης κατέκλυσαν το χωριό Νταράλι του κρατιδίου αυτού και σύμφωνα με τις αρχές 60 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην ελληνική πολιτεία μέσω του Realfm 97,8

Ο διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην ελληνική πολιτεία μέσω του Realfm 97,8

10:52 17/09
Εντολή Πλεύρη για επανεξέταση καθεστώτος ασύλου στον 32χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό και σεξουαλικές παρενοχλήσεις

Εντολή Πλεύρη για επανεξέταση καθεστώτος ασύλου στον 32χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό και σεξουαλικές παρενοχλήσεις

11:15 17/09
Σε ετοιμότητα το ΓΕΕΘΑ εξαιτίας του Πίρι Ρέις - Διακλαδική άσκηση από τον Έβρο έως το Καστελόριζο

Σε ετοιμότητα το ΓΕΕΘΑ εξαιτίας του Πίρι Ρέις - Διακλαδική άσκηση από τον Έβρο έως το Καστελόριζο

09:38 17/09
ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «κρουαζιέρα θα σε πάω» - Με ποιο τρόπο οι ελεγκτές-τουρίστες εντόπισαν φοροδιαφυγή σε 3 από τα 4 ημερόπλοια στην Κω

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «κρουαζιέρα θα σε πάω» - Με ποιο τρόπο οι ελεγκτές-τουρίστες εντόπισαν φοροδιαφυγή σε 3 από τα 4 ημερόπλοια στην Κω

09:05 17/09
Η Γάζα στις φλόγες: Αποχωρούν χιλιάδες Παλαιστίνιοι - Διεθνείς οργανώσεις: Δοκιμασία για την ανθρωπότητα

Η Γάζα στις φλόγες: Αποχωρούν χιλιάδες Παλαιστίνιοι - Διεθνείς οργανώσεις: Δοκιμασία για την ανθρωπότητα

11:58 17/09
Πάτρα: Ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια, τη βιντεοσκοπούσαν

Πάτρα: Ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια, τη βιντεοσκοπούσαν

10:30 17/09
Χαλκιδική: Σοκάρουν τα τραύματα του 5χρονου κοριτσιού που δέχθηκε επίθεση από λύκο

Χαλκιδική: Σοκάρουν τα τραύματα του 5χρονου κοριτσιού που δέχθηκε επίθεση από λύκο

11:24 17/09
Eurobasket 2025: Το φοβερό βίντεο της FIBA με Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Τσαρτσαρή

Eurobasket 2025: Το φοβερό βίντεο της FIBA με Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Τσαρτσαρή

07:55 17/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved