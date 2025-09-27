Quantcast
Ινδία: Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση - Real.gr
real player

Ινδία: Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

21:45, 27/09/2025
Ινδία: Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 58 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σήμερα σε συγκέντρωση του ηθοποιού-πολιτικού Βιτζέ στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, τόνισε η εφημερίδα Hindu, επικαλούμενη τον υπουργό Υγείας του κρατιδίου Μα. Σουμπραμανιάν.

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του Βιτζέ για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

 

Ο Βιτζέ, ο οποίος αναφέρεται μόνο με ένα όνομα, κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112

20:34 27/09
Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

18:45 27/09
Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

19:35 27/09
Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

16:25 27/09
Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ - «Εξουσιοδοτώ κάθε χρήση βίας αν είναι απαραίτητο»

Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ - «Εξουσιοδοτώ κάθε χρήση βίας αν είναι απαραίτητο»

18:50 27/09
Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

21:00 27/09
Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

12:08 27/09
«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

10:15 27/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved