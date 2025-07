Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο με χημικά προϊόντα - Real.gr

Η έκρηξη άγνωστης αιτίας που κατέστρεψε χθες ένα εργοστάσιο χημικών προϊόντων στο κρατίδιο Τελανγκάνα της νότιας Ινδίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 36 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο τοπικός πρωθυπουργός Ρεβάνθ Ρέντι επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια τα πτώματα 36 ανθρώπων.

«Φοβόμαστε ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμα κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε ο Ρέντι έπειτα από αυτοψία στο εργοστάσιο στην περιοχή Σανγκαρέντι.

🚨🚨Breaking: A major explosion occurred at the Sigachi Chemical Factory.

17 feared dead, 30 injured.😰

Life in india is very cheap, the norms are often voilated. Centre and state both are responsible for this.

BJP/Cong are failed Parties.pic.twitter.com/oX1bHDoeJR

— Manu🇮🇳🇮🇳 (@mshahi0024) July 1, 2025