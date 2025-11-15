Quantcast
Ινδία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ - Real.gr
02:30, 15/11/2025
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 27 τραυματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε αστυνομικό τμήμα της πόλης Σριναγκάρ στο ινδικό Κασμίρ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Όπως μεταδίδει το NDTV, το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί και αξιωματούχοι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Δελχί, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

