Ινδία: 15 νεκροί στον βορρά από τις πλημμύρες λόγω του μουσώνα

Διασώστες έσπευσαν στην περιοχή Μάντι, στο βόρειο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές, όπου οι πλημμύρες παρέσυραν δύο σπίτια και προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε άλλους επτά ανθρώπους στο κρατίδιο αυτό, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν μέρος σιδηροδρομικής γέφυρας που παρασύρθηκε από τον κατακλυσμό στη γειτονική περιοχή Κάνγκρα.

Στην περιοχή Χαμιπούρ, ξαφνικές πλημμύρες εγκλώβισαν 19 ανθρώπους στις στέγες τοπικών κτιρίων, οι οποίοι στη συνέχεια διασώθηκαν.

Τα σχολεία έκλεισαν στις πλέον πληγείσες περιοχές.

WATCH: 2 killed, at least 15 missing after heavy rain #triggers#cloudburst, flash floods, landslides in several parts of Mandi district in #HimachalPradesh#Himachal#mandi#Flood#heavyrainpic.twitter.com/C6JpfVo8mp