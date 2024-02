Ινδία: Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Κάτοικοι της περιοχής Χάρντα, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο, αφηγήθηκαν σε ινδικά μέσα ενημέρωσης τη στιγμή της έκρηξης που «θύμισε ισχυρό σεισμό». «Όταν έγινε η έκρηξη, η γη σείστηκε και το ποδήλατό μου τραντάχτηκε. Σωριάστηκα στο έδαφος και έπεσαν πάνω μου πέτρες», είπε στο ANI ο Μοχάμεντ Τζαβέντ Ανσάρι από το νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκε.

Κάθε οικογένεια νεκρού θα λάβει αποζημίωση 200.000 ρουπίες (2.230 ευρώ) από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ινδίας και επιπλέον 400.000 ρουπίες (4.460 ευρώ) από τις αρχές του κρατιδίου Μαντία Πραντές.

VIDEO | One more body recovered during search and rescue operations in MP's Harda, where an explosion at a firecracker factory occurred earlier today. pic.twitter.com/Kd56CxOFO4