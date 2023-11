Ινδία: Απεγκλωβίστηκαν οι 41 παγιδευμένοι εργάτες στη σήραγγα στα Ιμαλάια - Βιντεο

Νωρίτερα οι διασώστες είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία τις επιχειρήσεις σκαψίματος και την απομάκρυνση των συντριμμιών προκειμένου να μπορέσει να γίνει με ασφάλεια η επιχείρηση.

Οι 41 εργάτες εγκλωβίστηκαν στη μήκους 4,5 χιλιομέτρων υπό κατασκευή οδική σήραγγα στο ορεινό κρατίδιο Ουταραχάντ από τις 12 Νοεμβρίου που κατέρρευσε.

Σωλήνας από χάλυβα που θα επιτρέψει να ανασυρθούν μέσω αυτού στην επιφάνεια οι εγκλωβισμένοι εργάτες «έχει εισαχθεί ως τα 52 μέτρα στο εσωτερικό της σήραγγας και αναμένεται να περάσει (μέσα από τα συντρίμμια) στα 57 μέτρα (...) Η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί», δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου Ουταραχάντ στα Ιμαλάια Πούσκαρ Σινγκ Ντάμι στους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί.

Postive result!

Patting the backs of all the 41 trapped workers in the Silkyara tunnel who were finally rescued from the site, today.

A great day for India, congratulations to everyone engaged in the rescue work and making it possible.#UttarakhandTunnelRescuepic.twitter.com/3s4WolXWFr