Ινδία: Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τους μουσώνες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες 111 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές και άλλοι 28 στο γειτονικό Μπιχάρ, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Περίπου 900 κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν από την φυλακή της περιοχής Μπαλία στο Ουτάρ Πραντές για να "διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία τους" καθώς οι χώροι της φυλακής πλημμύρισαν.

5-day record monsoon in #India creates worst flooding conditions in decades, killing at least 148 people

