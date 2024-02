Ινδία: Δέκα νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - BINTEO

«Δέκα εργάτες σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Οι πέντε από τους 15 τραυματίες νοσηλεύονται» είπε, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια της πυρκαγιές δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Τα πυροτεχνήματα είναι πολύ δημοφιλή στην Ινδία και οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν στους γάμους αλλά και σε θρησκευτικές γιορτές, όπως στο Ντιβάλι.

A massive fire broke out in a jeans company in Navi Mumbai.

Several explosions were heard during the fire.#Mumbai#India#BREAKINGNEWS#Breaking#Firepic.twitter.com/NEwNmoVM1z