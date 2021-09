Ινδία: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται καθώς ο κυκλώνας Γκούλαμπ πλησιάζει

Οι αρχές των δύο κρατιδίων που απειλούνται ζήτησαν, επομένως, από τους κατοίκους που διαμένουν κοντά στις ακτές να απομακρυνθούν από τις εστίες τους προς ασφαλέστερες τοποθεσίες, την ώρα που εκατοντάδες διασώστες εστάλησαν στην περιοχή.

Οι αρχές της Δυτικής Βεγγάλης, βόρεια της Οντίσα, ανέφεραν επίσης πως θα λάβουν προληπτικά μέτρα, αν και το κρατίδιο δεν θα πληγεί απευθείας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Έχουμε ήδη απομακρύνει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους, που έχουν μεταφερθεί σε σχολεία και κυβερνητικά κτίρια, τα οποία μετατρέψαμε σε καταφύγια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του κρατιδίου, ο Μπανκίμ Χάζρα.

Στην Οντίσα, η επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη σε επτά περιοχές, σύμφωνα με τον αξιωματούχο Π.Κ Τζένα, ενώ στο Άντρα Πραντές, 85.000 άνθρωποι αναμένεται να απομακρυνθούν.

Deep Depression intensified into Cyclonic Storm ‘Gulab’ over Northwest & adjoining west-central Bay of Bengal. Cyclone warning for north Andhra Pradesh and adjoining south Odisha coasts. It is likely to move nearly westwards and cross north Andhra Pradesh - south Odisha coasts. pic.twitter.com/4YFU71mHaQ