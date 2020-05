Ινδία: Διαρροή αερίου από χημικό εργοστάσιο - 9 νεκροί, πάνω από 1.000 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters, ΦΩΤΟ και Βίντεο: TOI Vizag

Άλλος αξιωματικός της αστυνομίας μίλησε λίγη ώρα αργότερα για τουλάχιστον 9 νεκρούς και περίπου χίλιους ανθρώπους που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Η διαρροή χημικού αερίου σε εργοστάσιο της LG Polymers στην Ινδία έχει τεθεί υπό έλεγχο και τα αίτια του θανατηφόρου δυστυχήματος καθώς και η έκταση της ζημιάς ερευνώνται, ανακοίνωσε η LG Chem, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση.

Η LG Chem ανέφερε ότι επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι θα παρασχεθούν φροντίδες στα θύματα το ταχύτερο δυνατό. Σημείωσε πως το αέριο το οποίο εκλύθηκε στην ατμόσφαιρα προκαλεί ναυτία και ζαλάδα σε όποιον το εισπνέει.

Το εργοστάσιο της LG Polymers βρίσκεται στα όρια της βιομηχανικής πόλης Βισαχαπάτναμ, όπου βρίσκεται επίσης ένα σημαντικό λιμάνι. Η μεγαλούπολη και τα προάστιά της έχουν συνολικό πληθυσμό 5 εκατομμυρίων κατοίκων από το σύνολο των 49 εκατομμυρίων του ομόσπονδου κράτους του Άντρα Πραντές.

Το αέριο «είχε αφεθεί εκεί λόγω των μέτρων περιορισμού» που εφαρμόζονται για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού, είπε η Ράνι. «Προκλήθηκε χημική αντίδραση και οι δεξαμενές υπερθερμάνθηκαν και το αέριο διέφυγε εξαιτίας αυτού», συνέχισε η ίδια αξιωματικός της αστυνομίας.

Στην Ινδία έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της κίνησης των πολιτών από τα τέλη Μαρτίου για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Λάβαμε κλήση για βοήθεια από χωρικούς περί τις 03:30 σήμερα το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα· περί τη 01:00 ώρα Ελλάδας). Είπαν ότι υπήρχε ένα αέριο στην ατμόσφαιρα», αφηγήθηκε η Ράνι.

«Σπεύσαμε επιτόπου αμέσως. Μύριζες κάποιο χημικό αέριο στην ατμόσφαιρα και δεν ήταν δυνατόν για κανέναν μας να μείνει εκεί για περισσότερο από μερικά λεπτά», περιέγραψε η αξιωματικός.

Αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αρχές αποφάσισαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι τουλάχιστον τριών οικισμών. «Αναμένουμε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία ώρα για την πλήρη εκκένωση», διευκρίνισε.

Φωτογραφίες που μεταφόρτωσαν κάτοικοι της περιοχής στο Twitter εικονίζουν ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στην περιοχή. Η νοτιοκορεατική κατασκευάστρια μπαταριών LG Chemical Ltd, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες για το συμβάν μέχρι στιγμής.

Τον Δεκέμβριο του 1984, η Ινδία έγινε θέατρο ενός από τα χειρότερα βιομηχανικά δυστυχήματα στην ιστορία, όταν 40 τόνοι χημικού αερίου διέφυγαν στην ατμόσφαιρα από εργοστάσιο εντομοκτόνων στην πόλη Μποπάλ (κεντρικά).

Περίπου 3.400 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους μέσα σε μερικές ημέρες εξαιτίας της διαρροής, ειδικά στις παραγκουπόλεις γύρω από το εργοστάσιο της αμερικανικής βιομηχανίας Union Carbide. Χιλιάδες άλλοι υπέκυψαν τα χρόνια που ακολούθησαν.

