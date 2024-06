Ινδία: Δημοφιλής ηθοποιός συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο

Ο Ντάρσαν Τουγκουντίπα, 47 ετών, έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες και έχει πολλούς φανατικούς θαυμαστές στο κρατίδιο Καρνατάκα της νότιας Ινδίας, όπου βρίσκεται το Μπενγκαλούρου. Ο αρχηγός της αστυνομίας είπε στους δημοσιογράφους ότι συνελήφθη νωρίτερα σήμερα.

Ο ηθοποιός, που είναι γνωστός μόνο με το μικρό του όνομα, συνελήφθη σε ένα γυμναστήριο στην πόλη Μισούρου και μεταφέρθηκε στο Μπενγκαλούρου, δύο ώρες μακρύτερα, προκειμένου να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή του σχετίζεται με τη δολοφονία ενός 33χρονου, το ακρωτηριασμένο πτώμα του οποίου βρέθηκε σε έναν υπόνομο στα περίχωρα του Μπενγκαλούρου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στο κρατίδιο, όπου οι σταρ όπως ο Ντάρσαν έχουν φανατικούς, πιστούς θαυμαστές.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία στον ηθοποιό.

#BreakingNews‌ ?

KFI star actor Darshan is arrested in Murder case of Renukaswamy

Allegations are : he was tortured & murdered in car shed near Darshan house in RR Nagar & then body is Drained ??#Sandalwood#DBoss#Karnataka#Bengaluru#Mysorepic.twitter.com/CflIbAM19t