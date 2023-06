Ινδία: Δώδεκα νεκροί σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείων

«Νωρίτερα σήμερα, ιδιωτικό λεωφορείο με προσκεκλημένους γαμήλιας δεξίωσης συγκρούστηκε μετωπικά με αστικό λεωφορείο κοντά στο Ντιγκαπαχάντι, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι επτά να τραυματιστούν», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στο ιδιωτικό λεωφορείο επέβαιναν συγγενείς και φίλοι του νεόνυμφου, οι οποίοι επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά τη γαμήλια δεξίωση, σύμφωνα με αναφορές ινδικών μέσων ενημέρωσης.

Tragic #BusAccident at #Ganjam Odisha. 12 lives lost. Prayer for the injured ?? pic.twitter.com/UnTJWCNTjA