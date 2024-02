Ινδία: Δύο νεκροί σε συγκρούσεις μετά την καταστροφή ενός ισλαμικού χώρου λατρείας - ΒΙΝΤΕΟ

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν στην περιοχή Χαλντουάνι του Ουταρακάντ μετά την καταστροφή αυτών των δύο κτιρίων που ο δήμος είπε ότι είχαν κατασκευαστεί χωρίς άδεια.

Location: #Haldwani#Uttarakhand#India

People of Hindu community are attacking Muslims and abusing them.pic.twitter.com/aljlggL7JJ