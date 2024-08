Ινδία: Είκοσι τρεις νεκροί και πάνω από 65.000 εκτοπισμένοι από πλημμύρες και κατολισθήσεις

"Από σήμερα το πρωί η στάθμη των υδάτων στα περισσότερα ποτάμια έπεσε κάτω από τα κρίσιμα επίπεδα", δήλωσε ένας από αυτούς, ο Σούμαν Ντεμπ και πρόσθεσε ότι η ένταση της βροχής έχει μειωθεί από χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Tripura: Heavy rains caused severe flooding in Kalachara Padmadepa, damaging mud houses and leading to significant losses, including destroyed household items and dead domestic animals pic.twitter.com/TkYFZDPd3C