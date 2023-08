Ινδία: Εννέα νεκροί από πυρκαγιά σε σταθμευμένο βαγόνι τρένου

"Πρόκειται για ένα απομονωμένο βαγόνι που ήταν σταθμευμένο, για το οποίο είχε γίνει κράτηση από ιδιωτικό τουριστικό πράκτορα. Κάποιος προσπάθησε να φτιάξει ένα τσάι και αυτό προκάλεσε την πυρκαγιά", δήλωσε ο Σάλι Ταλαπάθι, εκπρόσωπος της περιοχής Μαντουράι.

"Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες. Άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους", πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ακόμη δεν έχει αναγνωριστεί κανένας από τους νεκρούς.

A train on fire killing at least 9 passengers and injuring 20 in India. Regime blames passengers for bringing a gas cylinder to prepare food inside the train. pic.twitter.com/Bn666lIX4H