Ινδία: Έπεσε «μαύρο» σε διαφήμιση που προωθούσε τη φιλοσοφία του βιασμού

Στα πλάνα της διαφήμισης παρουσιάζονται τέσσερις άνδρες που φαίνεται να παρακολουθούν μία φοβισμένη γυναίκα. Αφού αφήνεται το υπονοούμενο ότι κάποιος πρέπει να την προσεγγίσει, ο θεατής αντιλαμβάνεται τελικώς ότι αναφέρονται στο σπρέι και όχι σε εκείνη. Η διαφήμιση χαρακτηρίστηκε ντροπιαστική, αηδιαστική και εξαιρετικά κακόγουστη.

Why is India the rape capital of the world and most unsafe country for a woman! An advert romanticizing gang rape. pic.twitter.com/jD6K3CjJeQ