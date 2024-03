Ινδία: Η πεθερά του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ μέλος του ινδικού κοινοβουλίου

Το ίδρυμα του οποίου ήταν πρόεδρος είναι ιδιαίτερα γνωστό για τη δημιουργία βιβλιοθηκών σε αγροτικές περιοχές.

Η Ακσάτα, η κόρη που απέκτησε με τον σύζυγό της Ναραγιάνα Μούρτι, παντρεύτηκε το 2009 τον Ρίσι Σούνακ, σήμερα 43 ετών, που έγινε το 2022 ο πρώτος αρχηγός βρετανικής κυβέρνησης με καταγωγή τη νότια Ασία.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για την ευκαιρία που μου δόθηκε να υπηρετήσω το έθνος μας», σχολίασε στο δίκτυο Χ η Σούντα Μούρτι.

Thank you, Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji. It is my privilege and honour to be nominated to the Rajya Sabha by our Hon'ble President of India Smt. Droupadi Murmu Ji @rashtrapatibhvn. I am very grateful for the opportunity to serve our nation. ????

