Ινδία: Ήπιε νερό από «ιερό ποτάμι» για να αποδείξει πως είναι καθαρό και κατέληξε στο νοσοκομείο

Την Κυριακή, ο Μαν είχε επισκεφθεί την περιοχή με αφορμή την 22η επέτειο καθαρισμού του ποταμού. Μάλιστα, η κυβέρνηση είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του Μαν που έπινε ένα ποτήρι νερό από το Μπέιν, ενώ και το βίντεό του είχε επίσης γίνει viral.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw