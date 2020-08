Iνδία: Κατάρρευση πολυκατοικίας με έναν νεκρό - 60 διασωθέντες, 30 παγιδευμένοι - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Το κτίριο 47 διαμερισμάτων κατέρρευσε σαν πύργος φτιαγμένος από τραπουλόχαρτα, ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας στον τόπο της καταστροφής.

#Maharashtra: 5-storey building collapses in Raigad, around 50 feared trapped | Track latest news updates here https://t.co/V6zDgADXH2pic.twitter.com/ZFkOSas7Nk