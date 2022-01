Ινδία-κορωνοϊός: Πάνω από ένα εκατομμύριο ινδουιστές στις όχθες του Γάγγη για θρησκευτική γιορτή, παρά την έξαρση του ιού - Βίντεο

Στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της χώρας, το Ούταρ Πραντές, χιλιάδες πιστοί αναμένεται να συρρεύσουν στις όχθες του Γάγγη στην ιερή πόλη Πραγιαγκράτζ για τον εορτασμό της ινδουιστικής γιορτής Μακαρσανκράντι.

Σήμερα το πρωί, πολλοί πιστοί χωρίς προστατευτικές μάσκες κατευθύνονταν προς τον ποταμό ακολουθώντας δρόμο, στις δύο πλευρές του οποίου βρίσκονταν πωλητές λουλουδιών και διαφόρων άλλων ειδών.

