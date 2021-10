Ινδία: Οκτώ νεκροί σε διαδήλωση αγροτών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα επεισόδια ξέσπασαν γύρω από τα αυτοκίνητα της υπουργικής οχηματοπομπής. Σύμφωνα με τους αγρότες, ένα από τα αυτοκίνητα, στα οποία επέβαινε ο γιος του Ατζάι Μίσρα, συνέθλιψε τέσσερις διαδηλωτές, σκοτώνοντάς τους.

Το συμβάν μεγέθυνε την οργή των αγροτών, που επιτέθηκαν σε αυτοκίνητα της οχηματοπομπής και πυρπόλησαν κάποια. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι, επιβαίνοντες σε ένα από τα αυτοκίνητα, ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου στα βίαια επεισόδια, σύμφωνα με αγρότες παρόντες στην κινητοποίηση.

«Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν (...) στη Λαχίμπουρ. Εξ αυτών, οι τέσσερις ήταν αγρότες και άλλοι τέσσερις βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητα» της υπουργικής αυτοκινητοπομπής, επιβεβαίωσε ο γενικός διευθυντής της αστυνομίας της πολιτείας Ούταρ Πραντές, ο Μουκούλ Γκοέλ, που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN-News18.

#Farmers associated with @BKU_Charuni carried out a candle march in #Ambala City and staged a demonstration at Jagadhri Gate, to pay tributes to farmers killed in #LakhimpurKheri of Uttar Pradesh on Sunday. #FarmersProtest #Lakhimpur @TOIChandigarh @TOIIndiaNews pic.twitter.com/rXXYcpeqdY

Ο Ατζάι Μίσρα διέψευσε τις καταγγελίες των αγροτών, δηλώνοντας στον Τύπο ότι διαδηλωτές επιτέθηκαν στην οχηματοπομπή και σκότωσαν έναν οδηγό και τρεις υπαλλήλους του Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP, «Κόμμα του Ινδικού Λαού»), που κυβερνά στην Ούταρ Πραντές, την πολυπληθέστερη πολιτεία της Ινδίας, και είναι επίσης η παράταξη του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Ο πολιτειακός πρωθυπουργός της Ούταρ Πραντές, ο Γιόγκι Αντετατάτ, χαρακτήρισε τα επεισόδια «πολύ λυπηρά και ατυχή», απευθύνοντας έκκληση για ηρεμία.

«Προτού σπεύσει κανείς να εξαγάγει συμπεράσματα, πρέπει να αναμείνει να ολοκληρωθεί η έρευνα που διενεργείται και τα μέτρα που θα ληφθούν», ανέφερε χθες βράδυ μέσω Twitter.

Farmers have carried our Candle March against the "killing" of #farmers at #LakhimpurKheri in UP at #Haryana@cmohry@mlkhattar town #Karnal also.

Tomorrow on call of SKM farmers to hold protest outside offices of deputy commissioners across India.#FarmersProtestpic.twitter.com/htNej4ft8n