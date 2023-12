Ινδία: Πυκνή ομίχλη με προειδοποιήσεις για επιπτώσεις στην υγεία - Προβλήματα στις πτήσεις και τα δρομολόγια τρένων - ΒΙΝΤΕΟ

Η «πυκνή ομίχλη» περιέχει αιωρούμενα σωματίδια και άλλους ρύπους, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, που προειδοποίησε για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην υγεία των 20 εκατ. κατοίκων της πόλης.

A dense fog has enveloped Delhi and some other parts of north India, causing disruption to air and rail traffic.

At least 30 flights were cancelled after a thick fog hampered visibility in the city on Tuesday morning.

The city's air quality has also been impacted drastically.