Ινδία: Πυρκαγιά σε νοσοκομείο - Τουλάχιστον 6 νεκροί

#WATCH | Tamil Nadu: A huge fire broke out at a private hospital in Dindigul, fire-fighting operations underway.

Τα έξι θύματα βρίσκονταν μέσα σε ανελκυστήρα του νοσοκομείου της πόλης Ντιντιγκούλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India (PTI).

Άλλοι περίπου τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν, πάντως η κατάστασή τους είναι «σταθερή», ανέφερε ο Α. Πραντίπ, αξιωματικός της αστυνομίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην υποδοχή, στο ισόγειο, προτού εξαπλωθεί με ταχύτητα σε ορόφους, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India.

A fire broke out at City Private Hospital on the Dindigul-Trichy road, claiming seven lives, including a young boy and three women, and leaving over 20 injured.