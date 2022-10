Ινδία: Στους 26 οι νεκροί από τη χιονοστιβάδα στα Ιμαλάια, σύμφωνα με νέο απολογισμό

Τα θύματα είναι 24 μαθητευόμενοι ορειβάτες και οι δύο εκπαιδευτές τους, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ορειβασίας Νεχρού. Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, οι έρευνες θα ξαναρχίσουν αύριο Σάββατο.

#Uttarakhand #avalanche : At least four dead and dozens missing in Indian #Himalayas pic.twitter.com/qDsrmOL7gd

Ο Σουνίλ Λαλουάνι, ένας από τους 32 διασωθέντες, επαίνεσε τους εκπαιδευτές για την ψυχραιμία τους αφού, όπως είπε, έσωσαν πολλές ζωές. «Βρισκόμασταν σε απόσταση 50-100 μέτρων από την κορυφή, με τους εκπαιδευτές μπροστά μας, όταν ξαφνικά μια χιονοστιβάδα παρέσυρε τους πάντες. Συνέβη μέσα σε δευτερόλεπτα και βρεθήκαμε σε μια ρωγμή (στον παγετώνα). Καταφέραμε, όπως-όπως, να πάρουμε ανάσα (…) Χάρη σ’ αυτούς (τους εκπαιδευτές) είμαστε ζωντανοί σήμερα», αφηγήθηκε στην εφημερίδα Hindustan Times.

Uttarkashi Avalanche | Four more bodies of trainee mountaineers brought from Harsil to the district hospital of Uttarkashi.

Till now, 19 bodies have been recovered. #Uttarakhandpic.twitter.com/RCPu7jaixX