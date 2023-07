Ινδία: Τέσσερις νεκροί από κατολίσθηση – Φόβοι πως θάφτηκαν ζωντανοί άλλοι 100

«Το πρόβλημα είναι πως σε κάποια σημεία τα συντρίμμια έχουν έξι ως εννιά μέτρα βάθος και πρέπει να απομακρυνθούν με τα χέρια», εξήγησε μέλος σωστικού συνεργείου στο τηλεοπτικό δίκτυο ABP Majha.

Ασταμάτητες βροχοπτώσεις ώθησαν τις αρχές να κλείσουν σχολεία, δρόμοι πλημμύρισαν και τα δρομολόγια των τρένων αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα στη Μαχαράστρα, την πλουσιότερη πολιτεία της Ινδίας.

UPDATE: Visuals of NDRF teams carrying out search and rescue operations in Irshalwadi village in Khalapur tehsil amid heavy rainfall.

Two NDRF teams have reached the site, an official said, adding at least 50 families are fear trapped in the landslide.

