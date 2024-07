Ινδία: Τουλάχιστον 41 νεκροί από κατολισθήσεις στην Κεράλα - Εκατοντάδες παγιδευμένοι

Ο στρατός ανέπτυξε πάνω από 200 μέλη του για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και αρωγής, ανάμεσά τους μέλη του Μηχανικού για να στήσουν προσωρινή γέφυρα, καθώς σημαντική για την περιοχή γέφυρα καταστράφηκε.

«Εκατοντάδες άνθρωποι πιθανόν παγιδεύτηκαν», τόνισαν οι ένοπλες δυνάμεις.

24 people decease in landslide in Wayanad, Kerala

More than 100 people are feared to be trapped under the debris due to the landslide. Rescue operation is being carried out to save people. pic.twitter.com/YUnjyrJaSo