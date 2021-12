Ινδία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων - Βίντεο

«Διατάχθηκε έρευνα για να προδιοριστούν τα αίτια του δυστυχήματος», συνέχιζε η ανακοίνωση.

Ο στρατηγός Ραουάτ και η σύζυγός του βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος μαζί με άλλα 12 άτομα και κατευθύνονταν προς το Κολέγιο Προσωπικού Υπηρεσιών Άμυνας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας ανώτερος αξιωματικός του στρατού.

Horrific Mi-17V5 helicopter crash in India. Gen #BipinRawat, Chief of Defence Staff, on board. Disturbing visuals. pic.twitter.com/5dCl2tnELs