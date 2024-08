Ινδία: Τουλάχιστον 182 οι νεκροί από τις κατολισθήσεις που πλήττουν τη χώρα - ΒΙΝΤΕΟ

Μηχανικοί του στρατού προσπαθούσαν να στήσουν μια γέφυρα μήκους 58 μέτρων για να μεταφέρουν βαρύ εξοπλισμό από την κοντινότερη πόλη Τσουραλμάλα στην πληγείσα περιοχή Μουντακάι, καθώς χθες τα νερά τοπικού ποταμού παρέσυραν αυτοσχέδια γέφυρα. Η βασική γέφυρα κατέρρευσε λόγω των κατολισθήσεων την Τρίτη.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών διάσωσης και κατοίκους της περιοχής, έχουν διασωθεί όλοι όσοι εγκλωβίστηκαν σε σημεία όπως φυτείες τσαγιού.

Οι αρχές δηλώνουν ότι δεν αναμένουν να εντοπίσουν άλλους επιζώντες και οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην περισυλλογή των νεκρών.

Η καταστροφή ήταν η χειρότερη στην Κεράλα μετά τις φονικές πλημμύρες του 2018. Ειδικοί δήλωσαν ότι στην περιοχή είχαν σημειωθεί έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες που είχαν ως αποτέλεσμα να μαλακώσει το έδαφος πριν από τις ακραίες βροχοπτώσεις της Δευτέρας που προκάλεσαν τις κατολισθήσεις.

